Автобус маршрута ЖК «Салават купере» — Юдино не будет курсировать 4 и 6 ноября

В праздничные выходные, 4 и 6 ноября, в Казани не будет курсировать автобус между ЖК «Салават купере» и Юдино. Об этом сообщает пресс-служба Министерства транспорта и дорожного хозяйства РТ.

По рабочему расписанию, автобус работает только по будням, суббота и воскресенье — выходные дни.



Напомним, что от ЖК «Радужный» автобус отправляется в 6.17, 8.10, 9.35, 12.55, 14.15, 16.10. Из Юдино, от улицы Привокзальной, транспорт отъезжает в 7.05, 9.00, 12.15, 13.35, 15.10.

Фото: realnoevremya.ru

Бесплатный автобус из «Салават купере» на станцию в Юдино курсирует с конца сентября текущего года.

