Бизнесмены рассказали о проблемах из-за обязательной маркировки обуви и парфюмерии

Обязательная маркировка обуви и парфюмерии привели к перебоям поставок. Представители бизнеса сообщают, что теперь партии товара могут застревать на границе на срок до месяца.

«Система часто зависает, передача данных не всегда проходит корректно, в результате мы нарушаем сроки по поставкам товаров», — приводят «Ведомости» слова одного из представителей отрасли.

Код должен наноситься до пересечения границы, рассказал директор по взаимодействию с органами власти и корпоративным вопросам российского офиса Nike Дмитрий Вишняков. Таможенных складов для этого не хватает, и многие производители вынуждены завозить товар сначала в соседние страны и проводить все манипуляции там.

Похожие проблемы наблюдаются и в сфере парфюмерии. Сбои возникают при поставках от импортеров к дистрибуторам, и от них в торговые сети. Из-за разного оборудования ритейлеры не могут вовремя оприходовать товар.

Ранее «Реальное время» подробно писало об обязательной маркировке товаров. Разобрав самые важные моменты для предпринимателей и обычных покупателей.





