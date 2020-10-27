Ту-154 совершит последний пассажирский рейс в России

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Самолет Ту-154 завтра, 28 октября, отправится в последний регулярный пассажирский рейс. Самолет компании «Алроса» отправится из Мирного в Новосибирск, сообщает Frequentflyers.



После этого рейса самолеты с регистрационным номером RA-85757 останутся только у таких организаций правительства, как МВД, ФСБ, Минобороны и так далее.

На борту RA-85757 142 кресла экономкласса и восемь кресел бизнес-класса. В последнее время он выполнял рейсы около двух раз в месяц.

Ранее сообщалось о последнем пассажирском рейсе самолета Ту-134 от той же авиакомпании.