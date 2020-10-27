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Ту-154 совершит последний пассажирский рейс в России

16:39, 27.10.2020 1
Ту-154 совершит последний пассажирский рейс в России
Фото: ru.wikipedia.org / Luc Willems

Самолет Ту-154 завтра, 28 октября, отправится в последний регулярный пассажирский рейс. Самолет компании «Алроса» отправится из Мирного в Новосибирск, сообщает Frequentflyers.

После этого рейса самолеты с регистрационным номером RA-85757 останутся только у таких организаций правительства, как МВД, ФСБ, Минобороны и так далее.

На борту RA-85757 142 кресла экономкласса и восемь кресел бизнес-класса. В последнее время он выполнял рейсы около двух раз в месяц.

Ранее сообщалось о последнем пассажирском рейсе самолета Ту-134 от той же авиакомпании.

БизнесТранспорт
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 17:44
    Тушки падали, Илы - не падали никогда. Туполев был любимчиком Усатого, а Илюшин - достойным конструктором. Ту, как правило, это копии с американских бомбардировщиков, начиная с войны.
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