К крупному производителю кранов из Казани постучались с иском о банкротстве

Долги за транспорт

Как выяснило «Реальное время», один из контрагентов крупного казанского завода по производству кранов «Гертек» намерен подать иск о несостоятельности предприятия. Сведения об этом опубликованы в едином реестре юридически значимой информации.

Иск готовит ООО «Технопарк» — небольшая транспортная компания, которая также базируется в Казани. Ранее, в 2019 году, компания уже судилась с «Гертеком» по долгу на 3,16 млн рублей по договорам перевозки (позже сумма была снижена до 2 млн рублей), однако стороны заключили мировое соглашение. В ООО «Технопромпарк» «Реальному времени» подтвердили, что готовящийся иск связан именно с последствиями того судебного разбирательства и отсутствием платежей по мировому соглашению.

В целом в арбитражных судах рассматриваются 23 дела с ООО «Гертек» в качестве ответчика, общая сумма претензий составляет 24,9 млн рублей. В самом ООО «Гертек» не ответили на вопросы «Реального времени» о судебных разбирательствах.

У истоков стоял его нынешний директор и сегодня единственный владелец — предприниматель Павел Коротченко. Фото bi-school.ru

Чем живет «Гертек»

Крановый завод «Гертек» был основан в 2012 году, у истоков стоял его нынешний директор и сегодня единственный владелец — предприниматель Павел Коротченко. По итогам 2019 года оборот предприятия достиг 313,8 млн рублей — год от года он значительно рос, в 2015 году выручка компании была только 114 млн рублей. Чистая прибыль в 2019 году составила 1,8 млн рублей, свидетельствуют данные базы «СПАРК-Интерфакс».

Завод продает различные виды промышленных кранов, в основном мостовые и консольные — по данным предприятия, с начала работы было продано 2226 кранов для 901 заказчика, причем как в России, так и в странах СНГ и Восточной Европы, кроме того, имели место поставки даже во Вьетнам. Компания называет себя «одним из лидеров по производству кранового оборудования в Приволжском федеральном округе».

Сам Коротченко основными конкурентами в республике называл завод «Грузоподъем» и скандально известный Набережночелнинский крановый завод. Кроме того, в 2019 году в интервью СМИ Коротченко рассказал о планах запустить еще два завода — один в России и один в Казахстане.

Завод продает различные виды промышленных кранов, в основном мостовые и консольные. Фото twitter.com/Gertekkran

Среди крупных заказчиков предприятия (по данным самого «Гертека») — «Транснефть», «Газпром авиа», завод австрийской фирмы Palfinger недалеко от Уфы, казанский завод «Вакууммаш». Как правило, компания работает с частными заказчиками, портфель госзаказов у нее невелик.

В СМИ компания попадала нечасто — правда, последний повод был довольно негативным. Речь идет о происшествии в Нижегородской области в декабре 2019 года, когда 49-летний монтажник во время высотных работ ударился о металлическую конструкцию, потерял равновесие и упал, получив множественные травмы. Монтажник работал на «Гертеке» и был в Нижнем Новгороде в командировке. Было возбуждено уголовное дело, ответственный за промышленную безопасность сотрудник «Гертека» пошел под суд — дело на рассмотрение направили в мае, приговор по делу пока еще не вынесен.

Александр Артемьев