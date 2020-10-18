Онищенко назвал помощницу Трампа «лахудрой»

Депутат Госдумы Геннадий Онищенко эмоционально прокомментировал работу службы безопасности Дональда Трампа. Он назвал помощницу американского президента «лахудрой» и обвинил всю службу безопасности в безалаберности.

Онищенко отметил, что пока помощница американского лидера Хоуп Хикс не заболела коронавирусом, в Белом Доме никого не проверяли на наличие вируса.

«Вот эта лахудра, которая с этими распущенными волосами, его советница, тем более молодая девка. У нее могло вообще не быть ничего. Но у нее появилась картина, и только после этого они очухались», — заявил депутат.

Парламентарий отметил, что пока службе безопасности «бегала с автоматами», угрозу вируса они не воспринимали, тогда как американский лидер входит в группу риска: ему 74 года, есть лишний вес и проблемы со здоровьем, передает «РИА Новости».



О заражении коронавирусом Трамп сообщил 2 октября. Вместе с ним заболела и его супруга Мелания Трамп.

