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В Челнах супруги закупились продуктами по найденной банковской карте соседки

19:09, 18.10.2020
В Челнах супруги закупились продуктами по найденной банковской карте соседки
Фото: realnoevremya.ru

В Набережных Челнах супруги закупились в магазине на 20 тысяч рублей после того, как нашли в подъезде банковскую карточку соседки. Женщина обратилась в полицию.

Пострадавшая рассказала, что после потери карты ей пришло СМС-уведомление о снятии средств за покупку в магазине. Полицейские установили магазин, и по камерам видеонаблюдения вышли на след подозреваемых. Супружеская пара оказалась соседями потерпевшей.

realnoevremya.ru

После того, как пара закупилась продуктами на 20 тысяч рублей, супруги планировал еще раз сходить в магазин. По данному случаю возбуждено уголовное дело по статье «Кража с банковского счета», сообщают «Челнинские известия».

Ранее сообщалось, что двое казанцев перевели мошенникам более полумиллиона рублей.

Общество Татарстан
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