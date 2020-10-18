В Челнах супруги закупились продуктами по найденной банковской карте соседки

В Набережных Челнах супруги закупились в магазине на 20 тысяч рублей после того, как нашли в подъезде банковскую карточку соседки. Женщина обратилась в полицию.

Пострадавшая рассказала, что после потери карты ей пришло СМС-уведомление о снятии средств за покупку в магазине. Полицейские установили магазин, и по камерам видеонаблюдения вышли на след подозреваемых. Супружеская пара оказалась соседями потерпевшей.

realnoevremya.ru

После того, как пара закупилась продуктами на 20 тысяч рублей, супруги планировал еще раз сходить в магазин. По данному случаю возбуждено уголовное дело по статье «Кража с банковского счета», сообщают «Челнинские известия».



Ранее сообщалось, что двое казанцев перевели мошенникам более полумиллиона рублей.

