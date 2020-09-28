Эксперт назвал причину повышения курса доллара до 79 рублей

Фото: Катерина Калиневич / news.ngs.ru

По словам экономиста, преподавателя РАНХиГС при президенте России Владислава Гинько, повышение курса доллара до 79 рублей может быть связано с предстоящими в США выборами президента. Об этом он сообщил RT.

Как заявил Гинько, подорожание доллара укладывается в рамки любых валютных суточных колебаний: «Эта нервозность, как мы посчитали 1,5—2%, не такая высокая, как могла бы быть. Я считаю, что можно ожидать колебаний в 10% в ту или иную сторону».

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Он также обратил внимание, что не стоит часто изменять свой портфель валют: менять рубли на доллары, их на евро, а евро на рубли. По его словам, это самая большая ошибка.

Сегодня впервые с 2 апреля курс доллара на Московской бирже превысил 79 рублей.