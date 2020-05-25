Коммерсант: Денис Калинкин может покинуть пост главы казанского исполкома

Руководитель исполкома Казани Денис Калинкин зарегистрировался на праймериз «Единой России». Он намерен участвовать в выборах в Казгордуму, которые пройдут в сентябре 2020 года.

Если чиновник пройдет предварительное голосование, а затем изберется депутатом, он не сможет совмещать должность и будет вынужден покинуть казанскую мэрию, пишет «Коммерсантъ».

В праймериз «Единой России» также участвуют мэр Казани Ильсур Метшин и его заместители Евгения Лодвигова и Людмила Андреева. Они являются действующими депутатами городской думы.