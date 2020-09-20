Силовики стянули водометы к местам протестов в Минске

В район проспекта Независимости в центре Минска, где сейчас проходят протесты, силовики пригнали два водомета. Об этом сообщает «РИА Новости».

Сотрудники правоохранительных органов Белоруссии преградили протестующим дорогу к площади Победы. Сообщается, что количество участников акции достигло несколько десятков тысяч.

Напомним, что сегодня в Бресте силовики распылили на протестующих баллончик с перцовым газом.

