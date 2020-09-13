Кондратьев рассказал, о каких нарушениях сообщали в ЦИК Татарстана

Председатель ЦИК РТ Андрей Кондратьев рассказал, на какие нарушения жаловались в ЦИК республики.

Многие жаловались на то, что не смогли найти автобусы. Например, их не смогли припарковать.

Был случай, когда кандидат жаловался на то, что ему не показали списки избирателей. Однако по закону, списки не может видеть сам кандидат, это могут сделать его представители.

Были жалобы на то, что урны для бюллетеней находились вне поля зрения наблюдателей и прессы. Такие случаи исправили. Также в ЦИК РТ поступил звонок о том, что урна не опломбирована. Но позже выяснилось, что это был просто такой ракурс фотографии, ответил Кондратьев на вопрос «Реального времени».

Сейчас нарушений закона не выявлено, еще ряд обращений продолжают рассматриваться.

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