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В Татарстане «Абдрахмановские бабушки» проголосовали в народных костюмах — видео

20:26, 12.09.2020 Сюжет:  Выборы в Татарстане - 2020
В Татарстане «Абдрахмановские бабушки» проголосовали в народных костюмах — видео
Фото: скриншот

В субботу участницы фольклорного ансамбля «Абдрахмановские бабушки» пришли проголосовать в парадных народных костюмах. К участку они, как обычно, шли с песней, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

«Я с большой радостью хожу на выборы. Почему я такая нарядная пришла? Мне хочется, чтобы и мне, и окружающим людям было хорошо», — сказала одна из солисток коллектива Рамзия Файзуллина.

«Абдрахмановские бабушки» занимаются спортом и репетируют на открытом воздухе. Ансамбль объездил с гастролями разные уголки мира, бабушки побывали в Турции, Финляндии и разных точках России.

Общество Татарстан
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