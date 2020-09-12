В Татарстане «Абдрахмановские бабушки» проголосовали в народных костюмах — видео

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В субботу участницы фольклорного ансамбля «Абдрахмановские бабушки» пришли проголосовать в парадных народных костюмах. К участку они, как обычно, шли с песней, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

«Я с большой радостью хожу на выборы. Почему я такая нарядная пришла? Мне хочется, чтобы и мне, и окружающим людям было хорошо», — сказала одна из солисток коллектива Рамзия Файзуллина.

«Абдрахмановские бабушки» занимаются спортом и репетируют на открытом воздухе. Ансамбль объездил с гастролями разные уголки мира, бабушки побывали в Турции, Финляндии и разных точках России.