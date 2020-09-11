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Роспотребнадзор по Татарстану об организации голосования: были некоторые неточности, но их устранили

13:29, 11.09.2020 Сюжет:  Выборы в Татарстане - 2020
Роспотребнадзор по Татарстану об организации голосования: были некоторые неточности, но их устранили
Фото: Александр Артемьев

Замглавы татарстанского Управления Роспотребнадзра Любовь Авдонина рассказала, что специалисты ведомства осмотрели все участки для голосования и не выявили грубых нарушений.

«Были в течение недели некоторые неточности, в части, например, расстановки в местах голосования кабинок — но это касалось того, что еще шел учебный процесс. Но все нарушения были устранены, и мы можем констатировать, что сейчас все участки готовы», — отметила Авдонина.

Замминистра здравоохранения республики — начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков отметил, что сделать прививку от гриппа можно будет все три дня голосования: «Но важно понимать, что проходит не во всех объектах, только в соответствующих правилам».

ОбществоМедицинаВласть Татарстан
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