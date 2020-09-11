Услугой «Мобильный избиратель» уже воспользовались более 17 тысяч татарстанцев

На сегодняшний день услугой «Мобильный избиратель» воспользовались 17 253 татарстанца, рассказал председатель ЦИК Татарстана Андрей Кондратьев.

30 цифровых участков работают в Москве. Также жители республики могут оставить заявку на надомное голосование. Сделать это может до 14 часов 13 сентября.

Голосование в Татарстане стартовало сегодня в 8:00.