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Услугой «Мобильный избиратель» уже воспользовались более 17 тысяч татарстанцев

09:15, 11.09.2020 Сюжет:  Выборы в Татарстане - 2020
Услугой «Мобильный избиратель» уже воспользовались более 17 тысяч татарстанцев
Фото: realnoevremya.ru

На сегодняшний день услугой «Мобильный избиратель» воспользовались 17 253 татарстанца, рассказал председатель ЦИК Татарстана Андрей Кондратьев.

30 цифровых участков работают в Москве. Также жители республики могут оставить заявку на надомное голосование. Сделать это может до 14 часов 13 сентября.

Голосование в Татарстане стартовало сегодня в 8:00.

ОбществоВласть Татарстан
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