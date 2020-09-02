В ЦИК Татарстана рассказали, как будут работать школы в дни выборов

В дни голосования 11 и 12 сентября школы Татарстана будут работать в штатном режиме. Такое решение приняли ЦИК и Минобразования Татарстана.

Работа участковых избирательных комиссий, которые расположены на территории образовательных учреждений, будет организована с учетом необходимых мер санитарной безопасности.



На входе в образовательные учреждения разместят коврик с дезинфицирующим средством, антисептики для рук, маски, перчатки и авторучки для избирателей.



На полу будет нарисована специальная разметка для обозначения необходимой санитарной дистанции. Члены участковых избирательных комиссий, наблюдатели и представители СМИ будут находиться друг от друга на расстоянии 1,5 метров. Каждый день по завершении дня голосования будет проводиться дезобработка помещения, включая технику и мебель, стены, полы и проходы.

Эти правила распространяются на все избирательные участки на протяжении всего периода проведения голосования с 11 по 13 сентября. Все участки будут работать с 8:00 до 20:00, сообщили в пресс-службе ЦИК РТ.

Сегодня в Татарстане заработали все участковые избирательные комиссии.