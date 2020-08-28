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Минобрнауки Татарстана не поддержало предложение школ две недели учиться очно, две недели — дистанционно

10:40, 28.08.2020
Минобрнауки Татарстана не поддержало предложение школ две недели учиться очно, две недели — дистанционно
Фото: realnoevremya.ru

Некоторые школы Татарстана выступали с инициативой делить класс на две половины, две недели учатся очно, две — на «дистанционке».

«Мы считаем, что это неудобно, неправильно, ведет к дезорганизации. Наши руководители не поддержали это предложение», — заявила на пресс-конференции заместитель министра образования и науки РТ Алсу Асадуллина.

Ранее сообщалось, что в школах Татарстана в новом учебном году не будет звонков на перемену.

ОбществоОбразование Татарстан
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