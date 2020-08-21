Рустам Минниханов и гендиректор «Почты России» Максим Акимов обсудят создание бондовых зон

24 августа в Иннополисе президент Татарстана Рустам Минниханов встретится с гендиректором «Почты России» Максимом Акимовым. Как заявил на пресс-конференции бизнес-омбудсмен Татарстана Фарид Абдулганиев, «Почта России» — это главный оператор на сегодняшний день в России, будет обсуждаться возможность создания бондовых зон в Татарстане».

Ранее в ходе подготовки к реализации проекта Абдулганиев провел онлайн-встречу с участием представителей Национальной ассоциации дистанционной торговли, Минэкономики Татарстана, Минпромторга республики, Татарстанской таможни и Центра поддержки экспорта. Участники подтвердили заинтересованность в создании бондовых зон, что сулит увеличение торгового оборота для татарстанских предпринимателей и создание новых рабочих мест в республике.

Напомним, что ранее Минниханов направил в Минфин России предложение о создании в Татарстане первой бондовой зоны В2В2С для трансграничной интернет-торговли путем создания на территории республики отдельной свободной экономической зоны.

