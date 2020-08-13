В ЦИК Татарстана рассказали, как будет обеспечиваться охрана бюллетеней во время выборов

Председатель ЦИК Татарстана Андрей Кондратьев рассказал, как будет обеспечиваться безопасность избирательных бюллетеней в ходе трехдневных выборов в республике.

Так, после каждого дня голосования они будут укладываться в сейф-пакеты с уникальным номером. Открыть его или разорвать невозможно. Прежде чем запечатать сейф-пакет, его показывают всем. Все бюллетени из ящиков перекладывают на глазах у членов УИК и наблюдателей. Далее пакет запечатывается и укладывается в сейф. После завершения работы комиссии сотрудники сдают участок сотрудникам МВД под охрану. На территорию участка никто не имеет права входить до следующего дня.

Кондратьев отметил, что в ходе голосования по поправкам в Конституцию РФ никаких нареканий в работе не было.

Также глава ЦИК Татарстана рассказал о мерах безопасности во время проведения выборов 11—13 сентября.

