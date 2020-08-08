В Татарстане число умерших от коронавируса увеличилось до 47

Сегодня подтвердились два новых случая смерти от коронавируса в Татарстане, после того, как были получены результаты исследований. Число умерших увеличилось до 47 человек.

Так, житель Набережных Челнов 1934 года рождения был госпитализирован в инфекционную больницу с подозрением на коронавирус. Состояние ухудшалось на фоне серьезных сердечно-сосудистых осложнений. Для выяснения причины смерти потребовалась длительная патологоанатомическая экспертиза.

Еще один мужчина 1951 года рождения был госпитализирован в инфекционную больницу Челнов с внебольничной двухсторонней пневмонией. Имел хроническое заболевание эндокринной и сердечно-сосудистой систем. Причина смерти установлена в результате аутопсии.

Напомним, на 8 августа в Татарстане зарегистрировано 5 841 случай COVID-19.