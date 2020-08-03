Арбитраж признал необоснованными расходы арбитражного управляющего ООО «ИК «ТФБ Финанс» на 2,6 млн рублей

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд признал необоснованными расходы на привлечение нескольких экспертов в начале процедуры банкротства ООО «Инвестиционная компания «ТФБ Финанс».

Теперь бывший арбитражный управляющий компанией Александр Джамбатов должен вернуть 2,6 млн рублей в конкурсную массу, следует из сообщения, опубликованного в реестре сведений о банкротстве.

С требованием признать эти расходы необоснованными выступила «конкурсник» компании Александра Демьяненко. По ее мнению, необходимости привлекать специалистов ООО «АВТ», ООО «Бизнес-Мост», ООО «Ставропольское консалтинговое бюро» не было.

К такому же выводу пришел и Арбитражный суд Татарстана, частично удовлетворив требования Демьяненко. Теперь апелляционная инстанция отклонила жалобу арбитражного управляющего.

Ранее сообщалось, что ущерб вкладчиков по уголовному делу «ТФБ Финанса» оценивается уже в 2,3 млрд рублей.