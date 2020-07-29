Международный аэропорт «Казань» занял 5-е место в «Золотой десятке» аэропортов мира в категории до 5 млн пассажиров

Международный аэропорт «Казань» занял пятое место в «Золотой десятке» аэропортов мира в категории до 5 млн обслуживаемых в год пассажиров и подтвердил свой рейтинг 4 звезды, присвоенный компанией Skytrax.

Аэропорт улучшил свой прошлогодний результат, поднявшись на 4 пункта и обогнав такие аэропорты, как «Люксембург», «Биллун» (Дания), «Галифакс» (Великобритания).



Также казанский аэропорт подтвердил свой рейтинг 4 звезды, присвоенный компанией Skytrax в 2015 году, — воздушная гавань успешно прошла очередной аудит, который был проведен экспертами консалтингового агентства.



Британские эксперты оценили: чистоту помещений аэровокзала; большое количество банкоматов, электронных терминалов и пунктов оказания банковских услуг; наличие предприятий общественного питания, которые предоставляют в том числе и национальное меню; соответствие международным стандартам размещенной в аэровокзале рекламы; качественное обслуживание пассажиров с ограниченными возможностями.



Эксперты отметили полноценное информационное сопровождение пассажиров в социальных сетях и в обновленном мобильном приложении аэропорт «Казань», которое предлагает пользователям возможности покупки авиабилетов, бронирования бизнес-залов и оплаты парковки.



С целью дальнейшего улучшения уровня оказываемого в аэропорту сервиса эксперты подготовили перечень рекомендаций, который уже направлен в ответственные службы.



Ранее казанский аэропорт объявил тендер за поставку памятных посадочных талонов со стихами татарского поэта Габдуллы Тукая.

