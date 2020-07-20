Рассчитанный на 30 лет погребальный комплекс рядом с селом Кощаково откроют 10 августа

Фото: Инна Серова

10 августа откроют «Курган» — новый погребальный комплекс площадью 78,6 га на трассе М7 под Казанью у села Кощакова, сообщил сегодня на «деловом понедельнике» в мэрии начальник городского Управления по организации ритуальных услуг Марат Ишкин. Комплекс рассчитан на 30 лет эксплуатации, в будущем при нем будет построен кремационный корпус

Он попросил руководство города о содействии в получении дополнительных средств — 98,325 млн рублей — на благоустройство нового кладбищенского объекта, в частности на завершение работ по устройству подъездных путей, которое запланировано на 2021 год.

Ранее «Реальное время» писало о присоединении к Казани земельного участка рядом с селом Кощаково площадью 78 га с целью размещения нового погребального комплекса.