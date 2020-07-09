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Поставщиком 30 лизинговых автобусов для Казани станет ГТЛК

16:59, 09.07.2020
Поставщиком 30 лизинговых автобусов для Казани станет ГТЛК

В Казани подвели итоги аукциона по закупке 30 автобусов за 271,3 млн рублей. Поставит машины ПАО «Государственная транспортная лизинговая компания» (ГТЛК).

Она передаст автобусы муниципальному предприятию «ПАТП №2».

ГТЛК стала единственным участником аукциона, уточняет «Интерфакс». Таким образом, цена контракта не снижалась.

Напомним, тендер на поставку был объявлен в июне. Машины должны быть укомплектованы газовым двигателем Weichai WP7NG 260E51 и коробкой переключения передач ZF 6AP1200B Ecolife.

БизнесТранспорт Татарстан
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