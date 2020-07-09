Поставщиком 30 лизинговых автобусов для Казани станет ГТЛК
В Казани подвели итоги аукциона по закупке 30 автобусов за 271,3 млн рублей. Поставит машины ПАО «Государственная транспортная лизинговая компания» (ГТЛК).
Она передаст автобусы муниципальному предприятию «ПАТП №2».
ГТЛК стала единственным участником аукциона, уточняет «Интерфакс». Таким образом, цена контракта не снижалась.
Напомним, тендер на поставку был объявлен в июне. Машины должны быть укомплектованы газовым двигателем Weichai WP7NG 260E51 и коробкой переключения передач ZF 6AP1200B Ecolife.
БизнесТранспорт Татарстан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым