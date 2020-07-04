Парад планет можно наблюдать с сегодняшней ночи

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Жители Земли увидят парад планет, которые выстроились по одну сторону от Солнца. Последний раз такую же конфигурацию наблюдали около 20 лет назад.

Увидеть его можно с 4 июля и до середины августа, передает «РИА Новости».

До 22 июля на небе будут видны только Юпитер, Сатурн, Марс и Венера. При этом первые две планеты видны с полуночи, Марс с 2:00, а Венера в утренние часы. Меркурий пока засвечен Солнцем. Его можно будет заметить только с 22 июля.

«Некоторые связывают его с какими-то катастрофами, уже и коронавирус приписывают, это бред. Мы в каком веке живем? Это просто регулярная повторяемость конфигурации планет. Она известна, она изучена. Наука им и не занимается, потому что никаких фактов получить из этого нельзя», — заявила научный директор Московского планетария Фаина Рублева.