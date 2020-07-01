В Нижнекамске первые автобусы с детьми отправились в «Камский Артек»

Фото: АТП РТ

В Нижнекамске сегодня, в 9.00, автобусы с детьми отправились на первую смену в «Камский Артек».

Вывоз детей в лагерь организовал отдел пассажирских перевозок и транспорта ИК НМР совместно с ПАТП-1. Детей привезли четырьмя автобусами, которые обеспечивают требования социальной дистанции.

Перевозка нижнекамцев осуществлялась в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора, сообщает АТП РТ.

Лагерь «Камский Артек» впервые принимает отдыхающих.

1 июня правительство Татарстана и дирекция ФГБОУ «Артек» подписали соглашение о том, что лагерь «Кама» станет филиалом «Артека». Он получил новое название: «Камский Артек».

