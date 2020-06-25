«Реальное время» публикует прайс-лист на услуги по размещению агитационных материалов к предстоящим выборам

Фото: Максим Платонов

Интернет-газета “Реальное время” публикует прайс на оказание услуг по размещению предвыборных агитационных материалов, посвященных Единому дню голосования в Татарстане, назначенному на 13 сентября 2020 года.

В этот день пройдут выборы президента Республики Татарстан, а также дополнительные выборы депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по Нижнекамскому одномандатному избирательному округу №28, дополнительные выборы депутата Государственного Совета Республики Татарстан шестого созыва по Елабужскому одномандатному избирательному округу №37, выборы депутатов представительных органов муниципальных образований Республики Татарстан.

Агитационные баннеры № Наименование услуги Размер баннера Ротация Цена за одну неделю с учетом НДС (руб.) 1 Размещение баннера «Транспарант» на главной странице сквозной 900x100 1/2 97 350 2 Размещение баннера «Небоскреб» на главной странице сквозной 300х500 1/2 97 350 3 Размещение баннера в ленте новостей (1 позиция) 300x250 1/2 77 880 4 Размещение баннера в ленте новостей (2 позиция) 300x100 1/2 38 940 5 Размещение баннера «Растяжка» над рубрикой «Аналитика» на главной странице и внутренних страницах 600x90 1/2 58 410 6 Размещение баннера «Небоскреб» в рубрике «Аналитика» на главной странице 300x500 1/2 77 880 7 Размещение баннера «Растяжка» над рубрикой «Фотогалерея» на главной странице 600x90 1/2 58 410 8 Размещение баннера «Небоскреб» в рубрике «Мероприятия» на главной странице 300x500 1/2 77 880 9 Размещение баннера «Небоскреб» в рубрике «Спорт» на главной и внутренней страницах 300x500 1/2 77 880 10 Размещение баннера «Транспарант» внизу сквозной 900x100 1/2 58 410 11 Размещение баннера в рубрике «Мероприятия» 300x250 1/1 38 940 12 Изготовление баннера от 22 000 Текстовая реклама № Наименование услуги Объем № Наименование услуги 1 Изготовление и размещение фоторепортажа До 20 фото, сопровождаетсятекстом до 1000 знаков Сутки 84 960 2 Изготовление и размещение статьи До 10 000 знаков Сутки 91 332 3 Изготовление и размещение новости о кандидате в ленте До 2 000 знаков Сутки 38 220 4 Изготовление и размещение новости о кандидате в фиксированном месте ленты на 3 позиции До 2 000 знаков Бессрочно, фиксация на сутки 60 888 Дополнительные услуги 1 Услуги фотосъемки мероприятия (до 100 обработанных фотографий) 60 000 2 Покупка фото из архива редакции (за 1 фото) 3 000 3 Изготовление видеосюжета 60 000 4 Коэффициент за размещение текста в фиксированном месте, в «Картине дня» 3 5 Коэффициент за выезд журналиста к клиенту за пределы г. Казани 3 6 Дублирование текстов в социальных сетях «Реального времени» 12 960

Цены действительны до 31 декабря 2020 г.