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«Реальное время» публикует прайс-лист на услуги по размещению агитационных материалов к предстоящим выборам

14:23, 25.06.2020 Сюжет:  Выборы в Татарстане - 2020
«Реальное время» публикует прайс-лист на услуги по размещению агитационных материалов к предстоящим выборам
Фото: Максим Платонов

Интернет-газета “Реальное время” публикует прайс на оказание услуг по размещению предвыборных агитационных материалов, посвященных Единому дню голосования в Татарстане, назначенному на 13 сентября 2020 года.

В этот день пройдут выборы президента Республики Татарстан, а также дополнительные выборы депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по Нижнекамскому одномандатному избирательному округу №28, дополнительные выборы депутата Государственного Совета Республики Татарстан шестого созыва по Елабужскому одномандатному избирательному округу №37, выборы депутатов представительных органов муниципальных образований Республики Татарстан.

Агитационные баннеры

Наименование услуги

Размер баннера

Ротация

Цена за одну неделю с учетом НДС (руб.)

1

Размещение баннера «Транспарант» на главной странице сквозной

900x100

1/2

97 350

2

Размещение баннера «Небоскреб» на главной странице сквозной

300х500

1/2

97 350

3

Размещение баннера в ленте новостей (1 позиция)

300x250

1/2

77 880

4

Размещение баннера в ленте новостей (2 позиция)

300x100

1/2

38 940

5

Размещение баннера «Растяжка» над рубрикой «Аналитика» на главной странице и внутренних страницах

600x90

1/2

58 410

6

Размещение баннера «Небоскреб» в рубрике «Аналитика» на главной странице

300x500

1/2

77 880

7

Размещение баннера «Растяжка» над рубрикой «Фотогалерея» на главной странице

600x90

1/2

58 410

8

Размещение баннера «Небоскреб» в рубрике «Мероприятия» на главной странице

300x500

1/2

77 880

9

Размещение баннера «Небоскреб» в рубрике «Спорт» на главной и внутренней страницах

300x500

1/2

77 880

10

Размещение баннера «Транспарант» внизу сквозной

900x100

1/2

58 410

11

Размещение баннера в рубрике «Мероприятия»

300x250

1/1

38 940

12

Изготовление баннера

от 22 000

Текстовая реклама

Наименование услуги

Объем

Наименование услуги

1

Изготовление и размещение фоторепортажа

До 20 фото, сопровождаетсятекстом до 1000 знаков

Сутки

84 960

2

Изготовление и размещение статьи

До 10 000 знаков

Сутки

91 332

3

Изготовление и размещение новости о кандидате в ленте

До 2 000 знаков

Сутки

38 220

4

Изготовление и размещение новости о кандидате в фиксированном месте ленты на 3 позиции

До 2 000 знаков

Бессрочно, фиксация на сутки

60 888

Дополнительные услуги

1

Услуги фотосъемки мероприятия (до 100 обработанных фотографий)

60 000

2

Покупка фото из архива редакции (за 1 фото)

3 000

3

Изготовление видеосюжета

60 000

4

Коэффициент за размещение текста в фиксированном месте, в «Картине дня»

3

5

Коэффициент за выезд журналиста к клиенту за пределы г. Казани

3

6

Дублирование текстов в социальных сетях «Реального времени»

12 960

Цены действительны до 31 декабря 2020 г.

Общество Татарстан
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