Роспотребнадзор: в торговых центрах после открытия будут те же меры против COVID-19

Фото: realnoevremya.ru / Олег Тихонов

Замруководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина рассказала, какие требования по борьбе с COVID-19 будут предъявляться к работе торговых центров после того, как они откроются.

По ее словам, в ТЦ будет обязательным ношение масок и перчаток, а также будут действовать нормы социального дистанцирования.

Сотрудников будут проверять по утрам, мерить им температуру и выявлять другие симптомы. Они тоже обязаны носить маски.

Когда планируется открыть ТЦ в Татарстане, Авдонина не уточнила.

Ранее власти Татарстана уже заявляли, что пока санитарно-эпидемиологическая обстановка в республике еще не позволяет открыть ТЦ.