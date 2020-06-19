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Роспотребнадзор: в торговых центрах после открытия будут те же меры против COVID-19

13:57, 19.06.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Роспотребнадзор: в торговых центрах после открытия будут те же меры против COVID-19
Фото: realnoevremya.ru / Олег Тихонов

Замруководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина рассказала, какие требования по борьбе с COVID-19 будут предъявляться к работе торговых центров после того, как они откроются.

По ее словам, в ТЦ будет обязательным ношение масок и перчаток, а также будут действовать нормы социального дистанцирования.

Сотрудников будут проверять по утрам, мерить им температуру и выявлять другие симптомы. Они тоже обязаны носить маски.

Когда планируется открыть ТЦ в Татарстане, Авдонина не уточнила.

Ранее власти Татарстана уже заявляли, что пока санитарно-эпидемиологическая обстановка в республике еще не позволяет открыть ТЦ.

БизнесРозничная торговляОбществоМедицина Татарстан
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