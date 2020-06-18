Глава Совета судей Татарстана объяснил «скорострельные» решения о штрафах высокой нагрузкой

Фото: предоставлено пресс-службой Верховного суда РТ

Глава административной коллегии Верховного суда республики, председатель Совета судей РТ Роман Гафаров ответил на критику федеральных СМИ по части «коронавирусного» рекорда Фемиды с «решением за 16 секунд». Он объяснил, что судьи работают на пределе своих возможностей.



«По судье Ленару Хасимову у нас пока никаких претензий нет. Он работал с высокой нагрузкой. С очень высокой нагрузкой. Ну а в том, что решения судов иногда комментируют и наша работа находится под пристальным вниманием общественности, ничего страшного нет. Мы к этому привыкли.

Тут еще надо понимать, что указанная категория дел не вызывает особой сложности. Запутаться проблематично. Поэтому они рассматриваются очень быстро. А еще больше эта процедура ускоряется по так называемым не явочным материалам, когда стороны дают согласие на рассмотрение без их участия. А судье остается лишь оценить доказательства и вынести постановление», — сказал Гафаров.

Полное интервью Романа Гафарова о теневой стороне работы судей в период пандемии и инфекционной безопасности в судах Татарстана читайте в материале «Реального времени».



Отметим, что в Татарстане за период самоизоляции выписано почти 56 тысяч штрафов. Это самый большой показатель по всей России.

