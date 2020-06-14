В Пулково столкнулись два пассажирских лайнера
В аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге столкнулись два пассажирских лайнера. Самолеты Boeing 737 и Airbus 320 столкнулись на взлетно-посадочной полосе.
Инцидент произошел с воздушными суднами авиакомпаний S7 (Санкт-Петербург — Иркутск) и «Уральских авиалиний» (Санкт-Петербург — Калининград). Судя по опубликованным в Сети кадрам, лайнер компании S7 задел крылом самолет «Уральских авиалиний».
Пассажиры и экипажи самолетов не пострадали. Пассажирам пришлось улететь на других бортах.
Сообщается, что по поводу инцидента проверку проводит транспортная прокуратура.Происшествия Татарстан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым