В Пулково столкнулись два пассажирских лайнера

Фото: соцсети

В аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге столкнулись два пассажирских лайнера. Самолеты Boeing 737 и Airbus 320 столкнулись на взлетно-посадочной полосе.

Инцидент произошел с воздушными суднами авиакомпаний S7 (Санкт-Петербург — Иркутск) и «Уральских авиалиний» (Санкт-Петербург — Калининград). Судя по опубликованным в Сети кадрам, лайнер компании S7 задел крылом самолет «Уральских авиалиний».

Пассажиры и экипажи самолетов не пострадали. Пассажирам пришлось улететь на других бортах.

Сообщается, что по поводу инцидента проверку проводит транспортная прокуратура.