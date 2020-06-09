РБК: в Татарстане кандидатом от «Единой России» выбран Минниханов
Во вторник президиум генсовета «Единой России» утвердит список кандидатов от партии, которые будут участвовать в губернаторских выборах. По данным СМИ, в Татарстане ее будет представлять Рустам Минниханов.
В нынешнем избирательном цикле подавляющее большинство губернаторов пойдет на выборы от «Единой России», пишет РБК со ссылкой на источники. Власти отходят от практики самовыдвиженцев, отмечает издание.
Известно также, что в Краснодарском крае от партии пойдет Вениамин Кондратьев, в Костромской области — Сергей Ситников, в Тамбовской — Александр Никитин, в Брянской — Александр Богомаз.
Из новичков от «Единой России» будут баллотироваться Михаил Развожаев (Севастополь), Владислав Шапша (Калужская область), Ростислав Гольдштейн (Еврейская автономная область), Александр Цыбульский (Архангельская область).ОбществоВласть Татарстан
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