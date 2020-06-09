РБК: в Татарстане кандидатом от «Единой России» выбран Минниханов

Во вторник президиум генсовета «Единой России» утвердит список кандидатов от партии, которые будут участвовать в губернаторских выборах. По данным СМИ, в Татарстане ее будет представлять Рустам Минниханов.

В нынешнем избирательном цикле подавляющее большинство губернаторов пойдет на выборы от «Единой России», пишет РБК со ссылкой на источники. Власти отходят от практики самовыдвиженцев, отмечает издание.

Известно также, что в Краснодарском крае от партии пойдет Вениамин Кондратьев, в Костромской области — Сергей Ситников, в Тамбовской — Александр Никитин, в Брянской — Александр Богомаз.

Из новичков от «Единой России» будут баллотироваться Михаил Развожаев (Севастополь), Владислав Шапша (Калужская область), Ростислав Гольдштейн (Еврейская автономная область), Александр Цыбульский (Архангельская область).