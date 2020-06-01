В Казани приставы опечатали кафе, пускавшее посетителей без масок и перчаток

Фото: пресс-служба УФССП по РТ

В Казани судебные приставы опечатали кафе на улице Мусина, деятельность которого суд приостановил на 10 суток. Его владелец пускал посетителей без масок и перчаток.

В отношении индивидуального предпринимателя возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 20.6.1. КоАП РФ (невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения), сообщает пресс-служба татарстанского Управления ФССП.

Отмечается, что это уже второе нарушение владельца кафе.

Ранее приставы за аналогичное нарушение приостановили на 60 суток работу павильона «Шаурма на углях» на Адоратского.