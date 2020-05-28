Из-за повара, работавшего без перчаток, приостановили «Шаурму на углях» в Казани

Сегодня была приостановлена работа павильона «Шаурма на углях» по улице Адоратского, 12 в Казани, где ранее повар был уличен в приготовлении пищи без средств индивидуальной защиты рук, сообщила пресс-служба судебных приставов.

После этого инцидента индивидуальный предприниматель был привлечен к административной ответственности, предусмотренной ч. 2 ст. 20.6.1 КоАП РФ (невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения). Причем предприниматель совершил данное административное правонарушение повторно, отмечается в материалах дела.



Суд признал предпринимателя виновным и вынес наказание в виде приостановления деятельности павильона на 60 суток.

Сегодня судебные приставы Ново-Савиновского районного отдела выехали на место точки горячего питания и опечатали помещение.

В случае незаконного возобновления деятельности предусмотрена административная и уголовная ответственность.