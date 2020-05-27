Глава Минэкономразвития РФ назвал стоимость мер поддержки экономики

Глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников рассказал о стоимости мер поддержки экономики в рамках антикризисных пакетов, направленных на борьбу с последствиями пандемии COVID-19.

На сегодняшний момент общая стоимость этих мер равна 3,3 трлн рублей, передает RT.

В начале мая правительство России выделило 2 млрд рублей на поддержку малого и среднего бизнеса в регионах. Татарстан на спасение предпринимателей в период коронавирусной пандемии получил 67,637 тыс. рублей. Средства переданы Минэкономики РФ из резервного фонда для последующей передачи российским субъектам.

