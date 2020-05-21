В Казани на полгода продлили домашний арест основателю ГК «ФОН» Ливаде

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Накануне Ново-Савиновский райсуд Казани продлил домашний арест обвиняемому застройщику Анатолию Ливаде еще на шесть месяцев. Его соратницу Диану Ахметзянову оставили под подпиской о невыезде по делу об аферах на 2,6 млрд рублей.



Ходатайства адвокатов руководителей ГК «ФОН», в том числе о признании недопустимыми ряда доказательств по делу, суд на предварительном слушании рассматривать не стал, посчитав преждевременными.

Рассмотрение уголовного дела по существу назначено на 26 мая. После оглашения масштабного обвинительного заключения суд намерен перейти к допросам 1 300 потерпевших дольщиков. Напомним, в числе таковых — жители 13 регионов страны.

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