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Маркетолог рассказал, как быстро запустить интернет-магазин

16:25, 13.05.2020
Маркетолог рассказал, как быстро запустить интернет-магазин
Фото: pixabay.com

Интернет-маркетолог Алексей Зулин из Алтайского края сегодня на бизнес-вебинаре «Мой бизнес» представил онлайн-конструктор для мобильных интернет-магазинов в популярных мессенджерах и Instagram.

Он напомнил, что интернет-магазины нужно запускать быстро, времени ждать нет. В 2020 году с мобильных телефонов будут покупать больше, чем с настольных компьютеров. Аудитория 19—40 лет формирует требования к бизнесу. Эти люди предпочитают общение с мессенджерами, используют банковские карты, для них важно удобство покупок с мобильного телефона.

Алексей Зулин предложил бесплатный онлайн-сервис Digarson.ru, который позволяет запустить интернет-магазин за несколько часов, отслеживать ценность клиента (сколько он приносит компании денег), дает сквозную аналитику. Точкой входа в интернет-магазин является мессенджер или «Инстаграм».

БизнесРозничная торговля
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