Половина предприятий Татарстана, подавших на отсрочку по налогам, не являются пострадавшими

В налоговые органы Татарстана поступило 409 заявлений от предпринимателей об отсрочке налогов и страховых платежей. Из них 45% компаний не работают в отраслях, признанных пострадавшими от коронавируса.

«По этим заявлениям мы объясняем налогоплательщикам, что они могут получить рассрочку и отсрочку только в общем порядке на основании ст.64 Налогового кодекса», — заявил на сегодняшней пресс-конференции руководитель Управления Федеральной налоговой службы России по Республике Татарстан Марат Сафиуллин.

По его словам, еще 225 обращений, или 55%, получены от предприятий, которые работают в пострадавших отраслях экономики, из них 175 включены в реестр МСБ, и у них автоматически переносятся сроки уплаты налогов. По оставшимся решения будут приниматься.

Всего в автоматическом режиме сроки уплаты налогов и страховых взносов перенесены 44,5 тыс. налогоплательщиков республики.

Напомним, ранее правительство Татарстана подготовило программу объемом в 1,3 млрд рублей по снижению негативного влияния кризиса на предприятия и их поддержке, в том числе тех, которые не вошли в перечень наиболее пострадавших отраслей.

