Эксперт рассказал, как самозанятым получить кредитные каникулы

Управляющий партнер AVG Legal Алексей Гавришев рассказал, что у банков пока нет четко обозначенного в законе обязательства предоставлять кредитные каникулы самозанятым, однако ЦБ рекомендует идти навстречу этой категории заемщиков. Теперь данной категории граждан можно получить отсрочку, представив необходимые документы.

«Самозанятым для получения кредитных каникул необходимо обратиться в свой банк с требованием об изменении условий кредитного договора. Подать заявку можно как онлайн, так и по телефону по номеру, указанному в кредитном договоре», — сказал Гавришев.

В документе следует обозначить период, на который нужно взять кредитные каникулы (это срок до шести месяцев), дату начала каникул (не позже 14 дней после обращения в банк для обычных кредитов, не позже одного месяца — для ипотеки), пишет «Прайм».