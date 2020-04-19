Эксперты прогнозируют замену 75% рабочих мест роботами после пандемии

В развивающихся странах порядка 75% рабочих мест займут роботы, об этом говорят данные исследования Bank of America (BofA) «COVID-19 — десять лет спустя».

Так, по мнению экспертов, доля производства в подобных экономиках выше, чем в развитых.

Специалисты предположили, сильнее всего автоматизация затронет Мексику, где потери могут достигнуть 80%, менее всего Россию с 60%.

Кроме того, главными мировыми трендами после пандемии эксперты называют автоматизацию и деглобализацию, а также предполагают пересмотр цепочки поставок. Вероятно, это будет означать ослабление роли Китая и сотрудничество бизнеса с другими странами, способными его заменить.

Также возможно усиление азиатской экономики, Центральной и Восточной Европы, а также Турции и Мексики. Если прогноз сбудется, то эти страны получат не только новые рабочие места, но и большие инвестиции, передают «Известия».

Ранее сообщалось, что в Иннополисе ученые занялись разработкой роботов с грузоподъемностью выше аналогов в 2—3 раза.

