Министр финансов рассказал, сколько денег останется в ФНБ к концу года

Объём Фонда национального благосостояния к концу года с учётом расходов составит 7 трлн рублей, заявил министр финансов Антон Силуанов.

Он отметил, что оставшихся средств хватит для исполнения бюджетных обязательств до 2024 года даже при сохранении текущей стоимости нефти.

Кроме того, власти намерены выделить 2 трлн рублей для поддержки экономики и социальной сферы, пишет «РИА Новости».

Напомним, на 1 апреля объем ФНБ составлял 12,85 триллиона рублей — 11,3 процента ВВП.