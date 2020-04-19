Орешкин оценил последствия пандемии коронавируса для российской экономики

Российская экономика по итогам II квартала 2020 года покажет отрицательную динамику на фоне пандемии коронавирусной инфекции, однако возможности для быстрого восстановления все же присутствуют, рассказал помощник президента России Максим Орешкин.

«Что касается России, конечно же, мы получим серьезные негативные цифры по II кварталу. Но здесь важна своевременная реакция, чтобы глубину этого кризиса попытаться сгладить», — рассказал Орешкин в эфире программы «Москва. Кремль. Путин».

Он подчеркнул, что на фоне растущей в мире безработицы и снижения доходов граждан России нужно минимизировать эти последствия, передает RT.

Ранее сообщалось, что власти могут принять дальнейшие решения по ситуации с коронавирусом в течение недели.

