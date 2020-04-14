На кредитные каникулы могут рассчитывать до 45% ипотечников в Татарстане

Фото: Олег Тихонов

Кредитные каникулы, которые предоставляются тем, чьи доходы снизились из-за мер против коронавируса, могут получить до 45% ипотечников в Татарстане. Об этом заявил депутат Госдумы РФ от Татарстана Айрат Фаррахов.

По словам парламентария, в 2019 году в РТ насчитывалось около 100 тыс. заемщиков по ипотеке. От считает, что порядка 30—40% из них могут обратиться за получением кредитных каникул.

«Когда сумма была 1,5 млн рублей, мы предполагали, что это может коснуться 30% ипотечников в стране. Когда сумма увеличилась до 2 млн рублей, можно предположить, что кредитные каникулы могут затронуть 45% ипотечников. Сегодня это очень неплохое решение», — цитирует Фаррахова «Татар-информ».

Напомним, что президент РФ Владимир Путин пообещал отсрочки по кредитам в качестве одной из мер поддержки граждан во время пандемии коронавируса и режима самоизоляции. Однако на кредитные каникулы могут рассчитывать только те, чьи доходы упали после начала карантина.