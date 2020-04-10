ОПЕК+ согласовал новую сделку
ОПЕК+ согласовал новую сделку.
Как уточнил министр энергетики Александр Новак, соглашение будет действовать 2 года и окончится 1 мая 2022-го.
В новой сделке участвуют 23 государства. Первые 2 месяца сокращение добычи нефти составит 10 млн баррелей в сутки, передает «РИА Новости».
Ранее президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом ибн Салман Аль Саудом. В частности, стороны обсудили вопросы, связанные с переговорами ОПЕК+ относительно снижения объемов добычи нефти.
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