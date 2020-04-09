Адреса и расписание работы отделений крупнейших банков в городах Татарстана

Крупнейшие банки Татарстана на время всеобщей самоизоляции закрыли часть операционных офисов, перевели сотрудников на удаленный режим работы. Работа не останавливается: большинство операций можно провести через онлайн-банкинг с помощью сайтов банков и мобильных приложений.

Но отдельные клиенты обращаются в физические офисы банков. Для их удобства «Реальное время» приводит информацию по тому, в каком режиме работают сейчас отделения крупнейших кредитных организаций в городах республики.

Сбербанк

Отделения Сбербанка будут работать в разных районах Казани и в других городах Татарстана в разных режимах. График работы офисов на период до 30 апреля на сайте банка обещают опубликовать «в ближайшее время», а пока есть информация по 12 апреля включительно.

Казань

Для обслуживания юридических лиц выделены отдельные открытые офисы. Их список меняется, поэтому график работы нужно уточнять на сайте банка.



Для физлиц в Казани будут работать 48 отделений, без обеда, одно из них будет работать в воскресенье 12 апреля. В случае со Сбербанком нужно быть внимательным: у каждого отделения свой режим работы.

На ул. Николая Ершова, 78б: 9 и 10 апреля с 08:30 до 19:00, 11 апреля — с 08:30 до 15:30.

На ул. Достоевского, 53: 9 и 10 апреля с 09:00 до 18:00.

На ул. Татарстан, 52: 9 и 10 апреля с 08:30 до 19:00, 11 апреля — с 08:30 до 15:00.

На ул. Татарстан, 3/2: 9 и 10 апреля с 10:00 до 19:00.

На ул. Пушкина, 4: 9, 10 и 11 апреля с 09:00 до 16:00.

На ул. Космонавтов, 28: 9 и 10 апреля с 09:00 до 18:00.

На ул. Губкина, 3: 9 и 10 апреля с 08:00 до 20:00, 11 апреля — с 08:30 до 16:30, 12 апреля — с 10:00 до 14:00.

На ул. Пушкина, 17: 9 и 10 апреля с 09:30 до 18:30.

На ул. Кремлевской, 18: 9 и 10 апреля с 08:30 до 16:30.

На пр. Альберта Камалеева, 26/12: 9 и 10 апреля с 09:00 до 18:00.

На ул. Гвардейской, 22: 9 и 10 апреля с 08:30 до 19:00, 11 апреля с 08:30 до 15:30.

На ул. Вишневского, 57: 9 и 10 апреля с 10:00 до 19:00.

На ул. Большой Красной, 29а: 9 и 10 апреля с 09:00 до 18:00.

На ул. Салимжанова, 17: 9 и 10 апреля с 08:30 до 19:00, 11 апреля с 08:30 до 15:30.

На пр. Победы, 62/4: 9 и 10 апреля с 08:30 до 19:00, 11 апреля с 08:30 до 17.00.

На ул. Авангардной, 167а: 9 и 10 апреля с 09:00 до 19:00.

На ул. Павлюхина, 98: 9 и 10 апреля с 09:00 до 18:00.

На ул. Главной, 56: 9 и 10 апреля с 08:30 до 19:00, 11 апреля с 08:30 до 16:30.

На ул. Мавлютова, 9: 9 и 10 апреля с 09:30 до 18:30.

На ул. Карбышева, 36/2: 9 и 10 апреля с 08:30 до 20:00, 11 апреля с 08:30 до 16:00.

На ул. Мира, 66: 9 и 10 апреля с 08:30 до 19:30, 11 апреля с 08:30 до 14:30.

На ул. Фучика, 72: 9 и 10 апреля с 08:30 до 19:00, 11 апреля с 09:30 до 15:30.

На ул. Фучика, 34: 9 и 10 апреля с 08:30 до 19:00, 11 апреля с 09:00 до 14:30.

На ул. Фучика, 94: 9 и 10 апреля с 08:30 до 19:00, а также 11 апреля с 8:30 до 16:00.

На ул. Фучика, 4: 9 и 10 апреля с 10:00 до 19:00



На пр. Победы, 17: 9 и 10 апреля с 09:30 до 18:30.

На ул. Академика Парина, 6: 9, 10 апреля с 08:30 до 18:30, 11 апреля с 08:30 до 16:30.

На ул. Р. Зорге, 70: 9 и 10 апреля с 09:30 до 18:30.

На ул. Академика Глушко, 17а: 9, 10 апреля с 08:30 до 20:30, 11 апреля с 08:30 до 16:00.

На ул. Фучика, 145а: 9, 10 апреля с 09:30 до 18:30.

На Сибирском тракте, 13: 9 и 10 апреля от 10:00 до 19:00.

На ул. Чуйкова, 2, корп. В: 9 и 10 апреля от 08:30 до 19:00, 11 апреля от 08:30 до 16:00.

На ул. Декабристов, 164: 9 и 10 апреля от 08:30 до 19:00, 11 апреля от 08:30 до 17:00.

На ул. Беломорской, 81: 9 и 10 апреля от 09:00 до 18:00.

На ул. Декабристов, 185: 9 и 10 апреля от 08:30 до 19:00, 11 апреля от 08:30 до 17:00, 12 апреля от 09:30 до 13:00.

На ул. Мулланура Вахитова, 5: 9 и 10 апреля от 10:00 до 19:00.

На пр. Фатыха Амирхана, 71: 9 и 10 апреля от 08:30 до 19:00.

На ул. Максимова, 2: 9 и 10 апреля от 09:00 до 19:00, 11 апреля от 09:00 до 16:00.

На ул. Фрунзе, 1: 9 и 10 апреля от 08:30 до 19:00, 11 апреля от 08:30 до 17:00, 12 апреля от 09:30 до 14:00.

На ул. Ильича, 19/43, корп. 2, пом.1086: ,9 и 10 апреля от 08:30 до 19:00, 11 апреля от 08:30 до 15:30.

На пр. Ямашева, 54, корп. 3: 9 и 10 апреля от 08:30 до 19:00, 11 апреля от 08:30 до 17:00.

На ул. Адоратского, 12: 9 и 10 апреля от 09:00 до 18:00.

На ул. Адоратского, 29: 9 и 10 апреля от 09:00 до 19:00.

На ул. Чуйкова, 25, пом. 1001: 9 и 10 апреля от 09:00 до 18:00.

На ул. Серова, 11: 9 и 10 апреля от 08:30 до 19:00, 11 апреля от 08:30 до 16:00.

На пр. Ямашева, 9: 9 и 10 апреля от 08:30 до 19:00, 11 апреля от 08:30 до 17:00.

На ул. Краснококшайской, 158, пом. 1000 (пом. № 5, 5а, 20,22, 22а, 33, 33а, 43): 9 и 10 апреля от 09:00 до 18:30.

На ул. Побежимова, 17: 9 и 10 апреля от 08:30 до 19:00, 11 апреля от 08:30 до 17:00.



Набережные Челны

Будут работать 22 отделения, 21 из них — без обеда, одно отделение будет работать в воскресенье, 12 апреля.

На пр. Сююмбике, 16: 9 и 10 апреля с 8.30 до 19.00, 11 апреля с 8.30 до 15.30.

На пр. Хасана Туфана, 9: 9 и 10 апреля с 9.00 до 18.00.

На пр. Раиса Беляева, 12: 9 и 10 апреля с 8.30 до 18.30, 11 апреля с 9.00 до 15.30.

На Московском пр., 183а: 9 и 10 апреля с 8.30 до 18.30, 11 апреля с 9.00 до 15.00.

На пр. Мира, 71/23: 9 и 10 апреля с 8.30 до 18.30.

На Московском пр., 130в, пом. 1001: 9 и 10 апреля с 9.00 до 18.00, 11 апреля с 9.00 до 14.00.

На Автозаводском пр., 29: 9 и 10 апреля с 8.30 до 19.00.

На пр. Мира, 24а, пом. № 1007: 9 и 10 апреля с 8.30 до 18.30, 11 апреля с 8.30 до 15.30.

На Сармановском тракте, 56: 9 и 10 апреля с 8.30 до 17.30.

На ул. Вахитова, 14а: 9 и 10 апреля с 9.00 до 18.30, 11 апреля с 9.00 до 15.30.

На ул. Школьной, 3: 9 апреля с 8.00 до 15.55, обед с 12.00 до 12.45.

На ул. Татарстан, 18а: 9 и 10 апреля с 8.30 до 19.00, 11 апреля с 8.30 до 15.30, 12 апреля с 8.30 до 15.00.

На Набережночелнинском пр., 70/56: 9 и 10 апреля с 8.30 до 19.00, 11 апреля с 8.30 до 16.30.

На наб. Габдуллы Тукая, 93/100: 9 и 10 апреля с 8.30 до 19.00, 11 апреля с 8.30 до 16.00.

На ул. Гидростроителей, 26: 9 и 10 апреля с 9.00 до 18.00.

На Набережночелнинском пр., 7: 9 и 10 апреля с 9.00 до 18.30, 11 апреля с 9.00 до 14.00.

На ул. Шамиля Усманова, 23а: 9 и 10 апреля с 8.30 до 19.00, 11 апреля с 9.00 до 16.00.

На пр. Сююмбике, 67а: 9 и 10 апреля с 8.30 до 19.00, 11 апреля с 8.30 до 16.00.

На пр. Хасана Туфана, 45а, пом. 1000, 1001, 1002, 1003: 9 и 10 апреля с 8.30 до 19.00, 11 апреля с 8.30 до 16.00.

На ул. Комарова, 18: 9 и 10 апреля с 8.30 до 18.30, 11 апреля с 8.30 до 15.30.

На ул. Шамиля Усманова, 62а: 9 и 10 апреля с 9.00 до 18.00.

На пр. Мусы Джалиля, 25: 9 и 10 апреля с 8.30 до 18.30, 11 апреля с 9.00 до 14.00.

Нижнекамск

Будут работать 10 отделений, без обеда, одно из них будет работать в воскресенье, 12 апреля.

На пр. Вахитова, 27: 9 и 10 апреля с 8.00 до 19.00, 11 апреля с 9.00 до 15.30, 12 апреля с 8.30 до 14.30.

На ул. Химиков, 49б: 9 и 10 апреля с 9.00 до 18.00.

На пр. Химиков, 21а: 9 и 10 апреля с 9.00 до 19.00, 11 апреля с 8.30 до 16.00.

На ул. Менделеева, 33а: 9 и 10 апреля с 9.00 до 18.00.

На пр. Мира, 63б: 9 и 10 апреля с 9.00 до 18.00.

На ул. Студенческой, 14а: 9 и 10 апреля с 9.30 до 18.30.

На ул. Кайманова, 16: 9 и 10 апреля с 9.00 до 18.30, 11 апреля с 8.30 до 16.00.

На ул. Тукая, 31: 9 и 10 апреля с 9.00 до 18.00.

На ул. Чулман, 17а: 9 и 10 апреля с 9.00 до 18.00.

На пр. Мира, 5а: 9 и 10 апреля с 9.00 до 19.00, 11 апреля с 9.00 до 15.30.

Альметьевск

Будут работать 10 отделений, без обеда, одно из них будет работать в воскресенье, 12 апреля.

На ул. Ленина, 122: 9 и 10 апреля с 8.00 до 18.00, 11 апреля с 8.30 до 15.00, 12 апреля с 8.30 до 14.00.

На ул. Ленина, 16: 9 и 10 апреля с 9.00 до 18.00.

На ул. Ленина, 201: 9 и 10 апреля с 9.00 до 18.00, 11 апреля с 9.00 до 14.00.

На ул. Ленина, 85: 9 и 10 апреля с 9.00 до 18.00.

На ул. Ленина, 117: 9 и 10 апреля с 8.00 до 20.00, 11 апреля с 8.00 до 16.30.

На ул. Ленина, 1а: 9 и 10 апреля с 8.00 до 18.00, 11 апреля с 8.30 до 16.00.

На ул. Гафиатуллина, 8: 9 и 10 апреля с 9.00 до 19.00.

На ул. Советской, 153а: 9 и 10 апреля с 8.00 до 18.00, 11 апреля с 8.00 до 15.30.

На ул. Кирова, 16а: 9 и 10 апреля с 9.00 до 18.00.

На ул. Герцена, 94, пом. 1: 9 и 10 апреля с 9.00 до 18.00.

ВТБ

Банк ВТБ оставил три работающих офиса в Казани, по два в Альметьевске и Челнах, по одному в Зеленодольске и Нижнекамске. В субботу большинство из них закрыто, режим работы почти у всех с 10:00 до 16:00. Есть отделение, которое открыто только для обслуживания юридических лиц.

Казань

На ул. Чистопольской, 5: с понедельника по пятницу с 10:00 до 17:00 и в субботу с 10:00 до 15:00 для физлиц. Для юрлиц — с понедельника по пятницу с 10:00 до 16:00, в субботу обслуживание не ведется.

На ул. Зорге, 57/59: с понедельника по пятницу с 10:00 до 18:00 для физлиц; до 17:00 для юрлиц. Суббота — нерабочая.

Отделение на ул. Островского, 84, физлиц не обслуживает, зато для юрлиц открыто с понедельника по пятницу с 10:00 до 17:00.

Альметьевск

На пр. Строителей, восточнее д. 20: с понедельника по пятницу с 10:00 до 16:00 для физлиц, до 15:00 для юрлиц.

На ул. Ленина, 71, корпус 2: отделение открыто только для обслуживания юрлиц с понедельника по пятницу с 10:00 до 17:00.

Набережные Челны

На ул. Хасана Туфана, 29а: с понедельника по пятницу с 10:00 до 17:00 и в субботу с 10:00 до 15:00 для физлиц. Для юрлиц — только по будням с 10:00 до 16:00.

На пр. Мира, 24к (7/20) открыто отделение только для юрлиц. С понедельника по пятницу с 10:00 до 16:00.

Зеленодольск

На ул. Маркса, 47: по будням с 10:00 до 16:00 для физлиц, до 15:00 для юрлиц.

Нижнекамск

На пр. Строителей, 41: по будням с 10:00 до 17:00 для физлиц, до 16:00 для юрлиц.

«Ак Барс Банк»

Казань

Главный татарстанский банк ограничил работу части отделений, актуальная информация отображается на сайте АББ. Согласно ей, в Казани работают 11 отделений.

На ул. Р. Зорге, 100: по будням открыто с 9:00 до 19:00, в субботу работает с 9:00 до 16:00, воскресенье — выходной.

На Оренбургском тракте, 5: по будням открыто с 8:00 до 17:00, в субботу и воскресенье работает с 8:00 до 16:00.

На ул. Космонавтов, 26: по будням открыто с 9:00 до 19:00, в субботу — с 9:00 до 16:00, воскресенье — выходной.

На ул. Кремлевской, 6: в будни открыто с 9:00 до 19:00, в субботу работает с 9:00 до 16:00, воскресенье — выходной.

На ул.Право-Булачной, 5: с понедельника по четверг работает с 9:00 до 17:00, в пятницу — с 9:00 до 16:00, суббота и воскресенье — выходные.

На ул. Декабристов, 1: в будни открыто с 9:00 до 18:00, в субботу — с 9:00 до 16:00, воскресенье — выходной.

На Чистопольской, 5: в будни открыто с 9:00 до 19:00, в субботу — с 9:00 до 16:00, воскресенье — выходной.

На ул. Ибрагимова, 56: все дни недели открыто с 10:00 до 19:00.

На ул. Чуйкова, 1: в будни открыто с 9:00 до 19:00, в субботу — с 9:00 до 16:00, воскресенье — выходной.

На пр. Ямашева, 76: в будни открыто с 9:00 до 19:00, суббота и воскресенье — выходные.

На ул. Максимова, 33: в будни открыто с 9:00 до 19:00, в субботу — с 9:00 до 16:00, воскресенье — выходной.

Нижнекамск

На ул. Корабельной, 24: с понедельника по субботу открыто с 8:00 до 19:00, воскресенье — выходной.

На ул. Ахтубинской, 6: в будни открыто с 8:00 до 18:00, в субботу и воскресенье — с 8:00 до 14:00.

На ул. Баки Урманче, 18: все дни недели открыто с 8:00 до 19:00.

Набережные Челны

На ул. Дружбы народов, 19: в будни открыто с 9:00 до 18:00, суббота и воскресенье — выходные.

На пр. Хасана Туфана, 12: с понедельника по субботу открыто с 9:00 до 19:00, воскресенье — выходной.

Альметьевск

На ул. Ленина, 113а: в будни открыто с 8:00 до 19:00, в субботу — с 9:00 до 16:00, воскресенье — выходной.

«Альфа-Банк»

«Альфа-Банк» опубликовал расписание работы операционных офисов со 2 апреля по 31 мая. В Казани работают восемь офисов, в Альметьевске — один, в Набережных Челнах — два. Есть офисы, открытые и в субботу.

Казань

На ул. Ершова, 29б: по будням с 09:00 до 16:00.

На ул. Декабристов, 129: с понедельника по субботу с 09:00 до 16:00.

На ул. Зорге, 75: с понедельника по субботу с 09:00 до 16:00.

На ул. Копылова, 14: с понедельника по субботу с 09:00 до 16:00.

На ул. Петербургской, 76: с понедельника по субботу с 09:00 до 16:00.

На ул. Закиева,1: по будням с 09:00 до 16:00.

На ул. Петербургской, 76: по будням с 09:00 до 16:00.

на пр. Ямашева, 82: по будням с 09:30 до 16:00.

Альметьевск

На ул. Тимирязева, 43: по будням с 09:00 до 16:00.

Набережные Челны

На пр. Хасана Туфана, 26: по будням с 10:00 до 16:00.

На пр. Мира, 24: с понедельника по субботу с 09:00 до 16:00.

«Райффайзенбанк»

Работают два офиса в Казани:

На ул. Ершова, 35а: по будням с 10:00 до 17:00.

На пр. Ямашева, 43а: по будням с 10:00 до 17:00.

«Газпромбанк»

У Газпромбанка остаются открытыми два офиса в Казани и по одному в Альметьевске, Набережных Челнах и Нижнекамске.

Казань

На ул. Декабристов, 183: только обслуживание юридических лиц, по будням с 10:00 до 15:00.

На Лево-Булачной, 32: физлица обслуживают с понедельника по пятницу с 09:00 до 17:00 (перерыв с 14:00 до 14:45), юридические лица — с понедельника по четверг с 09:00 до 17:00 без обеда.

Альметьевск

На пр. Тукая, 36: по будням с 09:00 до 15:00.

Набережные Челны

На пр. Мира, 24к: по будням с 09:00 до 15:00 для физлиц и юрлиц.

Нижнекамск

На ул. Менделеева, 39а: по будням с 09:00 до 15:00 для физлиц, с 10:00 — для юрлиц.

Банк «Аверс»

В Казани и Нижнекамске открыты по два офиса «Аверса», в Набережных Челнах — один.

Казань

На ул. М. Джалиля, 3: по будням с 09:00 до 18:00 для физлиц и до 16:00 для юрлиц; в субботу с 09:00 до 17:00 только для физлиц. Обед с 13:00 до 14:00.

На ул. Химической, 3а, корп. 2: по будням с 08:00 до 18:00.

Нижнекамск

На пр. Мира, 11: по будням с 09:00 до 19:00, в субботу — до 17:00.

В Промзоне ПАО «Нижнекамскнефтехим»: по будням с 09:00 до 17:00, обед с 13:00 до 17:00.

Набережные Челны

На пр. Хасана Туфана, 29б: по будням с 09:00 до 18:00, обед с 13:00 до 14:00.

«Банк Казани»

Банк Казани оставил в столице Татарстана три работающих отделения, в Нижнекамске и Челнах — по одному.

Казань

На ул. Солдатской, 1: по будням с 10:00 до 18:00, в субботу до 15:00.

На ул. Декабристов, 183: по будням с 10:00 до 18:00.

На ул. Р. Зорге, 97: по будням с 10:00 до 18:00.

Нижнекамск

На пр. Химиков, 38: по будням с 09:00 до 17:30.

Набережные Челны

На пр. Хасана Туфана, 8: по будням с 09:00 до 17:30.

Банк «Открытие»

В Казани банк «Открытие» оставляет работать два операционных офиса, в Набережных Челнах — один.

Казань

На ул. Московской, 11: по будням с 09:00 до 17:00 для физлиц и юрлиц. Обед с 12:30 до 13:30.



На пр. Ямашева, 61б: с 09:00 до 17:00 по будням для физлиц и юрлиц. Обед с 12:30 до 13:30.

Набережные Челны

На пр. Хасана Туфана, 6: по будням с 09:00 до 17:00 для физлиц и юрлиц, Обед с 12:30 до 13:30.

«Россельхозбанк»

Расписание работы до конца апреля банк пока не опубликовал, есть только до конца этой недели. Все отделения работают с перерывом на обед с 12.00 до 13.00.

Казань

На ул. Достоевского, 80: 9, 10 апреля с 09:00 до 16:00.

Набережные Челны

На пр. Набережночелнинский, 90/27: 9 апреля с 09:00 до 15:00.

На пр. Мира, 24: 10 апреля с 09:00 до 15:00.

Альметьевск

На ул. Ленина, 109: 9 апреля с 09:00 до 15:00.

Нижнекамск

На ул. Ахтубинской, 4а: 9 апреля с 09:00 до 15:00.

«Росбанк»

В период с 6 по 30 апреля работают только дежурные отделения «Росбанка» в городах России (и республика не стала исключением).

Казань

На ул. Сафиуллина, 16: по будням с 10:00 до 16:00.



На пр. Ямашева, 82: по будням с 10:00 до 16:00.



На Право-Булачной, 35/2: в понедельник, среду и пятницу с 10:00 до 16:00.



Набережные Челны

На пр. Мира, 24: по будням с 10:00 до 16:00.

На пр. Мира, 24м: в понедельник, среду, пятницу, с 10:00 до 16:00.

Альметьевск

На ул. Ленина, 33: по будням с 10:00 до 16:00.

Интернет-газета "Реальное время"