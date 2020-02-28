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Гендиректора «Татфлота» осудили за сокрытие от налогов более 5 млн рублей

09:20, 28.02.2020
Гендиректора «Татфлота» осудили за сокрытие от налогов более 5 млн рублей
Фото: "Реальное время"/Александр Шакиров

В Казани генеральный директор АО «Судоходная компания «Татфлот» Рутам Мухутдинов оштрафован на 250 000 рублей в связи с совершением налогового преступления, сообщили «Реальному времени» в Приволжском следственном управлении на транспорте СК России.

Руководитель судоходной компании в 2018 году намеренно использовал для расчетов с контрагентами счета подконтрольной организации и в результате скрыл более 5 млн рублей, на которые могли обратить взыскание налоговики и приставы.

Мухутдинов вину признал и погасил задолженность.

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