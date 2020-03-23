Поставщики нефтяников избавятся от фитнес-дискаунтера в Казани

Второй по демпингу

Как стало известно «Реальному времени», в Казани выставили на продажу фитнес-клуб New Life Fitness. За заведение на Амирхана, 51в владельцы просят 5 млн рублей.

Клуб открылся сравнительно недавно — в ноябре 2018 года. Он занимает 500 «квадратов» в казанском ДЦ «Астра». Как говорит управляющий, в заведении есть собственная наработанная база в две тысячи клиентов. В группе фитнес-центра во «ВКонтакте» немногим более двух тысяч подписчиков, в «Инстаграме» — почти шесть тысяч.

New Life Fitness также фигурировал в обзоре фитнес-рынка, подготовленном аналитической службой «Реального времени»: выяснилось, что в этом клубе один из самых низких ценников в городе. Здесь год фитнеса обойдется в 4,5 тысячи рублей, при этом клиентам предлагается довольно большой выбор групповых программ. По показателю демпинга его обходит только «дворовая» сеть тренажерных залов SportHouse с 2,9 тысячи рублей за год.

Фитнес с нефтяными корнями

По данным базы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Нью Лайф Фитнес» в равных долях принадлежит двум бизнесменам — Айдару Казакову и Сурену Топузяну. Принадлежность этих бизнесменов к указанному фитнес-клубу также подтвердил источник на этом рынке.

Юрлицо зарегистрировано в середине 2018 года, за тот год оно зафиксировало выручку около миллиона рублей и чистую прибыль около 18 тыс. рублей. Но напомним, что деятельность клуба развернулась в 2019 году — за этот период данных в открытых источниках пока нет. Продавец, в свою очередь, заявил срок окупаемости в один год.

Казаков — директор ООО «Спецтехстрой», зарегистрированного в Самаре, но фактически расположенного в Казани. Сурен Топузян ранее был совладельцем этой компании, сейчас 100% этого юрлица принадлежит Лейле Топузян. Также Сурен Топузян и Казаков в равных долях владеют ООО «Спецтранс», зарегистрированного в одном здании с фактическим офисом «Спецтехстроя».

«Спецтехстрой», согласно сайту компании, занимается промышленным строительством и сдает в аренду спецтехнику с 2006 года. Среди клиентов компании — «Татнефть» и «Транснефть». Компания участвовала в строительно-монтажных работах на ТАНЕКО в 2009—2013 годах, а также на целом ряде объектов «Транснефти» в разные годы.

По итогам 2015 года «Спецтехстрой» зафиксировал выручку в 157 млн рублей и чистую прибыль в 1,5 млн рублей, но по итогам 2018 года — только 26,5 млн рублей при прибыли в 125 тысяч рублей.

Фитнес-рынок в тумане

Продавец заявил, что выход из бизнеса связан с переездом владельцев за рубеж. Оперативно связаться с бенефициарами фитнес-клуба «Реальному времени» не удалось.

Заместитель гендиректора компании «А-Девелопмент» Владимир Шайхиев напоминает, что у фитнес-клубов скоро наступит «высокий сезон» — клиенты в это время обычно начинают готовиться к лету и активно посещать тренажерные залы. Правда, в этом году есть «нюанс»: эпидемия коронавируса. В Москве работу фитнес-клубов уже временно приостановили, в Татарстане — пока нет.

В клубе говорят, что продажа никак не связана с коронавирусом. Сейчас, подобно многим другим заведениям, клуб запускает у себя в соцсетях промоакции, инфоповодом для которых является распространение вируса.

Руководитель образовательной компании Wellfitness, эксперт в области фитнеса и фитнес-менеджмента Аля Шевченко оценивает перспективы этого рынка пессимистично:

— В фитнесе кризис. Грядет волна банкротств. По нашим оценкам, до 60% фитнес-клубов в России могут стать банкротами, — заявила «Реальному времени» Шевченко.

Александр Артемьев