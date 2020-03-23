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«Яндекс»: дороги в Казани необычно свободны

08:15, 23.03.2020
«Яндекс»: дороги в Казани необычно свободны

Сервис «Яндекс.Пробки» отметил необычно свободное движение на дорогах Казани.

По данным сервиса, на 08.00 загруженность транспортных магистралей в столице Татарстана составила 3 балла, что на 3 балла меньше, чем обычно бывает в этот час буднего дня.

Сейчас пробка скапливается на Сибирском тракте. Это вызвано ДТП, зафиксированном на этом участке.

Напомним, что в связи с мировой пандемией коронавируса жителям советуют оставаться дома. Многие работодатели перевели сотрудников на удаленный режим работы. Дистанционно проходит и обучение студентов. У школьников раньше времени начались каникулы.

ОбществоИнфраструктураАвто Татарстан
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