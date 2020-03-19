В Татарстане слили нефть из нефтепровода на два миллиона рублей

Фото: МВД РТ

В Пестречинском районе сотрудники полиции обнаружили несанкционированную врезку на магистральном нефтепроводе.

Сообщается, что отвод из шланга высокого давления протяженностью не менее 3 км был выведен в помещение на территории одного из сельских хозяйств. Полицейские обнаружили две наполненные нефтесодержащей жидкостью емкости, объемом 50 кубических метров каждая. Предварительная сумма ущерба составила не менее 2 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». На территории фермы был задержан подозреваемый. Ему грозит срок до 6 лет.