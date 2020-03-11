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В Нижнекамске водитель попал в аварию во время тест-драйва KIA Stinger

08:24, 11.03.2020
В Нижнекамске водитель попал в аварию во время тест-драйва KIA Stinger
Фото: vk.com/nizhnekamsk_vk

В Нижнекамске в ДТП попал автомобиль для тест-драйва. Накануне KIA Stinger столкнулся с другой иномаркой на улице Чабьинской.

После этого машину отбросило на обочину, где она также врезалась в столб, сообщают в соцсетях.

У тестового автомобиля после столкновения серьезно повреждена передняя часть. Машину с развороченным капотом забрал эвакуатор.

ПроисшествияАвто Татарстан
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