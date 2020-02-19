В Башкирии сотрудники ГИБДД спасли на трассе замерзающего незрячего инвалида

Полицейские в Башкирии спасли незрячего пешехода, которых вечером замерзал на трассе.

Экипаж ДПС заметил пешехода в опасной близости к дороге. Инспекторы Салават Садриев и Игорь Егоров сначала подумали, что мужчина нетрезв. Выяснилось, что это незрячий инвалид, который автостопом добирается до больницы.

«Мужчина стоял на самом краю дороги и в темноте пытался ловить попутный транспорт. Оказалось, незрячий инвалид едет на операцию в Малоязовскую ЦРБ. Выехал еще днем с города Катав-Ивановска Челябинской области и весь день добирался автостопом, но так и не успел приехать допоздна. Он был уже порядком замерзший и в отчаянии, оттого и вышел на край проезжей части, надеясь, что его все-таки подберут. Но никто ночью не останавливался», — цитирует Садриева издание «На земле Салавата».

Экипаж полиции отогрел мужчину в своем автомобиле и доставил в больницу.

