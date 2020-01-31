Казанский суд освободил опера МВД РТ Козенко

Фото: "Реальное время"

В Казани освобожден оперативник угрозыска Александр Козенко. Советский райсуд Казани отказал в его аресте в качестве подозреваемого в хулиганстве и умышленном причинении легкого вреда здоровью, уточнили «Реальному времени» в пресс-службе суда.



В суде представитель прокуратуры не поддержал ходатайство Следкома о заключении Козенко под стражу.

Напомним, по версии Следкома, полицейский в июне 2019-го обстрелял из травматического оружия группу парней на базе отдыха в Лаишевском районе. Один из пострадавших был госпитализирован с ранениями бедра, грудной клетки и предплечья.

Очевидцы утверждали — стрелок был пьян. Однако в МВД Татарстана уверяли — Козенко добровольно прошел медосвидетельствование на алкоголь, и результат был отрицательным. Стрельбу сотрудник полиции не отрицал, но утверждал — был вынужден защищаться, когда в него начали кидать камни. Служебная проверка сочла его действия правомерными.

Уголовное дело было возбуждено лишь через семь месяцев — 22 января.