Российские авиакомпании продолжат летать над Ираном, несмотря на сбитый украинский Boeing

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Российские авиакомпании продолжат использовать воздушное пространство Ирана с дополнительными мерами предосторожности, включая корректировку маршрутов.

Как передает Росавиация, экипажи воздушных судов не отмечают отрицательных особенностей в работе служб обслуживания воздушного движения Ирана.

Ранее глава МИД Ирана Джавад Зариф сообщил, что украинский Boeing был сбит в результате попадания ракеты. По его словам, трагедия произошла из-за человеческой ошибки. Также известно, что система противовоздушной обороны Ирана приняла украинский самолет за крылатую ракету и сбила его.

Утром 8 января пассажирский Boeing 737 авиакомпании «Международные авиалинии Украины» разбился после вылета из Тегерана в Киев. Всего на борту было 176 человек, все они погибли. Жертвами авиакатастрофы стали 146 иранцев, 10 афганцев, пять канадцев, четыре шведа и 11 граждан Украины.